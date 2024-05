Stand: 06.05.2024 11:37 Uhr Eintracht Norderstedt gewinnt gegen Havelse

Die Fußballer der Eintracht aus Norderstedt (Kreis Segeberg) schafften am Wochenende einen 2:1 Sieg gegen Havelse. Der war im Kampf gegen den Abstieg schon eine Art Vorentscheidung - der Abstieg ist damit nur noch theoretisch möglich. Höchstwahrscheinlich bleiben die Norderstedter also in der Regionalliga Nord

