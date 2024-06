Stand: 20.06.2024 09:22 Uhr Einfamilienhaus in Borgdorf-Seedorf abgebrannt

In Borgdorf-Seedorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Einfamilienhaus im Ortsteil Springwedel durch ein Feuer komplett zerstört worden. Nach Angaben der Feuerwehr stand bereits beim Eintreffen der Retter im Ortsteil Springwedel das Dach des reetgedeckten Hauses vollständig in Flammen. Die Bewohner, eine vierköpfige Familie, hatten das Haus noch rechtzeitig verlassen können. Rund 80 Frauen und Männer der freiwilligen Feuerwehren aus Borgdorf-Seedorf, Nortorf, Dätgen und Langwedel bekämpften den Brand nach eigenen Angaben, konnten aber nicht verhindern, dass das Haus bis auf die Grundmauern niederbrannte. Die Kriminalpolizei ermittele nun die Brandursache. Über die Höhe des entstandenen Schadens gebe es noch keine Erkenntnisse.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2024 | 08:30 Uhr