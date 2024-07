Stand: 29.07.2024 14:38 Uhr Einbrüche in Laboe: Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag in Laboe einen Mann festgenommen. Er solle mutmaßlich für mindestens drei Einbrüche in verschiedene Betriebe verantwortlich sein. Ein Zeuge hatte laut Polizei gegen 2 Uhr einen Einbruch in eine Eisdiele in der Sandstraße gemeldet. Die Beamten hätten den Tatverdächtigen kurz darauf im Professor-Munzer-Ring festnehmen und das gestohlene Bargeld bei ihm sicherstellen können. Der 23-Jährige Kieler hat den Einbruch in die Eisdiele sowie zwei weitere in einen Kiosk und ein Restaurant gestanden, heißt es von der Polizei. In Laboe habe es in den vergangenen Wochen zehn weitere ähnliche Einbrüche gegeben. Ob der Tatverdächtige auch für diese verantwortlich ist, sei Teil der Ermittlungen.

