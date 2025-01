Stand: 29.01.2025 15:30 Uhr Einbruch in Geesthachter Parfümerie - Polizei sucht zwei Männer

In Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Unbekannte in eine Parfümerie eingebrochen. Gegen 3 Uhr schlugen sie die Eingangstür des Geschäfts in der Bergedorfer Straße ein. Trotz der ausgelösten Alarmanlage stahlen sie Parfüm und Kosmetikartikel und flohen. Die Polizei sucht nach zwei Männern. Einer trug eine helle Kapuzenjacke, eine graue Hose und reflektierende Schuhe, der andere eine schwarze Jacke, helle Jeans und schwarze Schuhe mit grauen Rändern. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht entgegen.

