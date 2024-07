Stand: 24.07.2024 09:11 Uhr Einbruch in Bäckerei in Grömitz-Lensterstrand

Unbekannte sind in eine Bäckerei in Grömitz-Lensterstrand (Kreis Ostholstein) eingebrochen. Laut Polizei geschah dies offenbar am Montag oder in der Nacht zu Dienstag. Nach ersten Ermittlungen waren die Täter über ein aufgebrochenes Fenster eingestiegen, anschließend versuchten sie mit Werkzeug einen Tresor zu öffnen - jedoch ohne Erfolg.

Die Diebe konnten nur etwas Bargeld mitnehmen, das in den Räumen lag. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.07.2024 | 08:30 Uhr