Ein Tag voller Hoffnung in der Kieler Gelehrtenschule Stand: 24.09.2022 16:25 Uhr Zum siebten Mal findet der Kieler "Wohlfühlmorgen" statt. Mit der Aktion wird ein Zeichen gesetzt für Menschen, denen es schlechter geht. Das Ziel: einen winzigen Moment der Freude zu generieren.

von Marina Heller

Anspannung liegt in der Luft. Bereits um 9.45 Uhr hat sich eine lange Warteschlange gebildet. Die Wartenden treten nervös von einem Fuß auf den anderen. Auch Nils wartet schon mehr als eine halbe Stunde. Ein Lächeln hat sich auf seinen Lippen breitgemacht. Das, was ihn erwartet, ist für die meisten Menschen selbstverständlich: eine warme Mahlzeit, warme Kleidung und Aufmerksamkeit.

Für wohnungslose und bedürftige Menschen findet bereits zum siebten Mal der "Wohlfühlmorgen" statt, eine Aktion von Gymnasiasten der Kieler Gelehrtenschule und Institutionen, wie beispielsweise den Maltesern.

Empathie und Verständnis stehen im Vordergrund

Im Vordergrund stehen nicht nur die materiellen Dinge wie Lebensmittel und Kleidung, sondern es geht auch um Empathie und eine soziale Teilhabe an der Gesellschaft. Genau diese Dinge erhofft sich Nils von diesem Vormittag. "Jeder hier trägt sein eigenes Schicksal mit sich herum. Die Gründe, warum die Menschen in die Obdachlosigkeit gerutscht sind, sind vielschichtig. Man darf nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Dieter zum Beispiel geht nach wie vor einem geregelten Job nach, nur reicht sein Einkommen inzwischen nicht mehr aus, um seine Miete zu bezahlen", erzählt der 34-Jährige.

Beteiligte wollen Mut und Zuversicht verbreiten

Als sich die Türen der "Kieler Gelehrtenschule" endlich öffnen, ist die Vorfreude groß. Nils versucht sich zunächst einen Überblick zu verschaffen. Ihn überwältigt die Situation und das Angebot. Die Warmherzigkeit aller Beteiligten, die ihre Freizeit zur Verfügung stellen, um Menschen, die sich am Rand der Gesellschaft befinden, wenigstens für einen Tag ein normales Leben zu ermöglichen, macht ihn sprachlos. Alice Dreikorn bietet heute mit ihrem Team eine kostenlose Maniküre an. Ein neuer Look kann helfen, neues Selbstbewusstsein aufzubauen. Alice hofft, mit ihrem Engagement Mut und Zuversicht zu verbreiten. Nebenan wird von Regina Sprechelsen ein Raum der Stille angeboten. "Ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, im Hier und Jetzt anzukommen. Diese Erfahrung hilft vielen Teilnehmenden, die Scham zu überwinden und über ihre Probleme zu sprechen. Auf diese Weise kann eine große Last von den Schultern abfallen."

Auch Nils findet nach dem kleinen Wellnessprogramm den Mut, sich seinen Problemen zu stellen und sucht die Beratungsstelle auf. Tina Lerchner nimmt sich Zeit für jedes individuelle Problem: "Wir helfen den Menschen dabei, die Briefe von den Behörden zu verstehen und übersetzten das Beamtendeutsch."

Eine mobile Zahnarztpraxis bietet schnelle Hilfe bei Zahnschmerzen

Auch die Malteser und die Lubinus-Stiftung bieten ihre Hilfe auf ganz unterschiedlichen Wegen an. So steht beispielsweise eine mobile Zahnarztpraxis bereit. "Das Wichtigste ist, dafür zu sorgen, dass diese Menschen in diesem Winter nicht erfrieren. Dafür wird in den kalten Monaten ein Wintercontainer für die Übernachtungen bereitgestellt."

Dass die aktuelle Situation die Obdachlosigkeit fördert, steht außer Frage. Viele Menschen werden sich in diesem Winter das Heizen trotz Arbeit nicht mehr leisten können. Aktuell wird die Zahl der Obdachlosen in der Stadt Kiel auf zwischen 30 und 50 Personen geschätzt.

Versteckte Obdachlosigkeit entwickelt sich zu einem Problem

Es gibt schätzungsweise 1.000 Fälle von verdeckter Obdachlosigkeit. Diese Menschen besitzen keine eigene Wohnung und leben bei Freunden, Verwandten oder in Hotels. Die Betroffenen können an diesem Morgen den tristen Alltag hinter sich lassen und sich für ein paar Stunden verwöhnen lassen. Für Nils war der Vormittag ein voller Erfolg. Durch den neuen Haarschnitt und die freundlichen Gespräche fühlt er sich wie ein neuer Mensch und ist voller Tatendrang, um sein Leben nachhaltig zu verändern. Sein Beispiel macht deutlich, wie wichtig es ist, jeden Menschen in unserer Gesellschaft aufzufangen.

