Eiderdamm: Bauernprotest bei Besuch von Minister Özdemir

Am Dienstag ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) nach Schleswig-Holstein gekommen, um sich die Baustelle am Eiderdamm bei Tönning (Kreis Nordfriesland) anzusehen. Dort wird der Deich auf vier Kilometern erneuert, um Mensch und Umwelt vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Vor diesem Besuch hatten unterschiedliche Akteure zum Protest aufgerufen. Etwa 50 Schlepper beteiligten sich an dem Protestzug - eine offizielle Anmeldung lag jedoch nicht vor. Lediglich eine Gegendemonstration des Bündnisses "Eiderstedt ist bunt" und der "Omas gegen rechts" war vorab offiziell angemeldet worden.

Umstrittene Landvolkbewegung war an Protesten beteiligt

Der Aufruf zum Protest der Landwirte wurde nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein auch in der Telegram-Gruppe geteilt, die im Januar an dem Protest gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) beteiligt war. An einigen Fahrzeugen der Demonstranten wehte auch die Fahne der umstrittenen Landvolkbewegung. Özdemir betonte, dass er mit dem Großteil der Bauernverbände im Land im Gespräch sei. "Nur mit einer Organisation rede ich nicht." Wen er damit genau meinte, lies der Minister offen.

