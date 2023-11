Eckernförde: Unbekannte sprechen Kinder an Stand: 28.11.2023 16:04 Uhr In der vergangenen Woche haben laut Polizei Unbekannte in Borby, Schinkel und Holtsee in vier Fällen Kinder angesprochen - offenbar mit dem Ziel, sie in einen Wagen zu locken. Die Ermittlungen laufen.

Im Raum Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sollen zwei unbekannte Männer Kinder aus einem weißen Kastenwagen heraus angesprochen und versucht haben, sie ins Fahrzeug zu locken. Laut Polizei ist es zu keinem, so wörtlich, "schädigenden Vorfall" gekommen. Die "Kieler Nachrichten" hatten zuerst über die Ermittlungen berichtet.

Kinder haben "tough" reagiert

Die Kinder wurden demnach nicht mit Süßigkeiten oder ähnlichem gelockt. Sie sollen gefragt haben, was die Kinder so spät noch alleine draußen zu suchen haben. "Die Kinder waren alle so tough und sind auf das Gesprächsangebot nicht eingegangen und haben sich dem Fahrzeug nicht genähert", sagt Michael Heinrich von der Polizeidirektion Neumünster.

Grundschule in Borby reagiert

Nach Angaben der Polizei hat sich der erste Fall am 20. November ereignet. Hier sollen die unbekannten Männer ein neunjähriges Mädchen in Eckernförde-Borby ganz in der Nähe der Richard-Vosgerau-Grundschule angesprochen haben. Laut Rektorin Bettina Köpke habe die Schulleitung sofort reagiert und mit Polizei, Lehrern und Eltern gesprochen. Ein bereits stattfindendes Selbstbehauptungstraining für die Schülerinnen und Schüler werde nun vertieft. Die Kinder sollen lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und gehen nun in Gruppen zur Schule.

Weißer Kastenwagen war immer beteiligt

Bei jedem der Vorfälle war nach Angaben der Ermittler ein weißer Kastenwagen beteiligt. Das genaue Modell ist unbekannt. Laut Polizei sind jeweils ein oder zwei männliche Personen im Fahrzeug gewesen. Ein Zusammenhang zwischen den Fällen und auch zu vergangenen Fällen im September in Rendsburg wird geprüft.

Die Polizei nimmt die Vorfälle sehr ernst und bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zu den Männern und zum weißen Kastenwagen führen können.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde