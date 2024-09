Stand: 03.09.2024 08:43 Uhr EU-Projekt von UKSH und Uni Lübeck für mehr Sicherheit von Patienten

Ein neues EU-Projekt hat sich eine höhere Qualität in der radiologischen und nuklearmedizinischen Diagnostik zum Ziel gesetzt: Mit dem Projekt CLAUD-IT soll somit die Sicherheit für die Patienten erhöht werden. Geleitet wird es in Deutschland vom UKSH und der Universität Lübeck. Die EU-Kommission unterstützt das EU-weite Vorhaben mit einer Million Euro. Mit dem Geld sollen unter anderem europäische Standards für Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien in der radiologischen Praxis erarbeitet werden.

