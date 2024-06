Stand: 14.06.2024 10:10 Uhr EM: DRK Lütjensee sorgt sich wegen fehlender Blutspenden

Heute Abend beginnt die Männer-Fußball-Europameisterschaft. Die Vorfreude bei Fußball-Fans in Südholstein ist groß, für den Blutspendedienst Nord Ost mit Sitz in Lütjensee im Kreis Stormarn ist der Start solcher Großereignisse aber auch immer mit Sorgen verbunden, erklärt Sprecherin Susanne von Rabenau: "Die Menschen wollen die Spiele gucken, sind vielleicht im Urlaub und deswegen nicht da. Und das macht sich ganz schnell in den Depots bei uns beim Blutspendedienst bemerkbar, die Spendezahlen gehen da zurück." Heute am Weltblutspendetag betont von Rabenau deshalb, wie wichtig regelmäßiges Blutspenden ist. Laut DRK werden in Deutschland jeden Tag 15.000 Blutspenden gebraucht.

