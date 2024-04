Stand: 03.04.2024 15:35 Uhr Duales Elektro- und Informationstechnikstudium an FH-Heide möglich

Die Fachhochschule Westküste (FH) in Heide (Kreis Dithmarschen) bietet ab dem kommenden Wintersemester gemeinsam mit dem Chemieunternehmen Sasol aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) einen neuen Studiengang an: ein duales Elektro- und Informationstechnikstudium. "Die dualen Studienmöglichkeiten eröffnen den direkten Kontakt in die Unternehmen und ermöglichen Studierenden, sehr früh zu begreifen, wofür sie eigentlich das machen, was sie bei uns an der FH machen", betont FH-Präsidentin Anja Wollesen. Wie schnell die auf die Ansiedlung von Northvolt bezogenen Studiengänge kommen, hängt laut Wollesen davon ab, wie kreativ das Land bei der Finanzierung wird.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2024 | 16:30 Uhr