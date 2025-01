Stand: 03.01.2025 07:50 Uhr Drogenküche in Elmshorn? Polizei ermittelt

Die Polizei hat in Elmshorn (Kreis Pinnenberg) möglicherweise eine Drogenküche entdeckt. Hintergrund ist ein Einsatz des Rettungsdienstes in einer Elmshorner Wohnung am Rethfelder Ring am späten Donnerstagabend. Die Einsatzkräfte hatten dabei einen starken Ammoniakgeruch festgestellt und die Polizei alarmiert. Wie die mitteilt, wurde mutmaßlich eine unbestimmte Menge der Flüssigkeit in die Badewanne der Wohnung geschüttet. Spezialisten der Feuerwehr Elmshorn entsorgten das Gas und säuberten die Wohnung. Gegen 1.30 Uhr war der Einsatz laut Rettungsleitstelle beendet. Die Polizei ermittelt jetzt, ob mit dem Ammoniak Drogen hergestellt wurden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.01.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Sucht