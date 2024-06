Stand: 05.06.2024 16:18 Uhr Dreister Diebstahl in Kosmetikabteilung in Heide

Laut Polizei haben am Montagabend zwei Männer in Heide Kosmetika im Wert von rund 500 Euro gestohlen. Auf den Überwachungskameras ist zu sehen, wie die beiden um kurz nach 19 Uhr ein Geschäft am Fritz- Tiedemann- Ring betreten und direkt in die Kosmetikabteilung gehen. Dort reißen sie zunächst die Verpackungen auf und stopfen dann diverse Artikel unter ihre Kleidung. Wenige Minuten später verschwinden die beiden Täter wieder. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat und den mutmaßlichen Tätern machen können. Beide Männer sind nach Polizeiangaben etwa 40 Jahre alt. Einer hat eine schlanke Statur und kurze schwarze Haare, der andere eine kräftige Statur mit Glatze und Drei-Tage-Bart. Beide trugen zum Tatzeitpunkt blaue Jeans und einen Kapuzenpullover.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.06.2024 | 16:30 Uhr