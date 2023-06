Drei Verletzte bei Feuer in Melsdorfer Reifenhalle Stand: 28.06.2023 19:37 Uhr Bei einem Feuer in der Halle eines Reifen- und Kfz-Handels in Melsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden.

In der Halle eines Reifen- und Kfz-Handels in Melsdorf bei Kiel ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine dichte Rauchwolke sei kilometerweit zu sehen gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bei dem Feuer wurden drei Menschen verletzt - darunter zwei Beschäftigte des Unternehmens und ein Feuerwehrmann, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Abend. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Fast 400 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Brand in der etwa zehn mal siebzig Meter großen Halle war am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Durch das Feuer wurde den Angaben zufolge auch das Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Halle sei vollständig ausgebrannt, stehe aber noch. Die Schadenshöhe sei noch unklar, sagte der Sprecher. Neben Freiwilligen Feuerwehren sind auch Kräfte der Berufsfeuerwehr Kiel im Einsatz. Die rund 380 Einsatzkräfte sind nach Angaben eines Feuerwehrsprechers inzwischen mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Das Technische Hilfswerk ist ebenfalls vor Ort und prüft die Statik der ausgebrannten Halle.

Feuerwehr: Fenster und Türen geschlossen halten

Da die Gase giftig sein können, hatte die Feuerwehr in Melsdorf, Schulensee, Rammsee (alle Kreis Rendsburg-Eckernförde), Kiel Innenstadt, Russee, Hasseldieksdamm und Hassee geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Mittlerweile ist die Warnung aufgehoben. Die Feuerwehr rechnet damit, dass sich der Einsatz bis in die Nacht ziehen wird. Danach wird die Kriminalpolizei mit der Ursachenforschung beginnen. Das Deutsche Rote Kreuz ist vor Ort, um die Einsatzkräfte mit Essen und Trinken zu versorgen

Weitere Informationen Feuer zerstört Reetdachhaus in Uetersen Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus. mehr Scheunenbrand in Sieverstedt griff auf Wald über Die Feuerwehr konnte den Scheunenbrand am frühen Sonntagnachmittag schnell löschen. Die Flammen breiteten sich jedoch auf einen Wald aus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel