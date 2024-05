Stand: 23.05.2024 09:53 Uhr Dithmarschen bundesweit beim Thema Windkraft auf Platz eins

Der Kreis Dithmarschen ist bundesweit auf Platz eins der Regionen, in denen Energie mit Windkraft erzeugt wird. Das hat eine kürzlich veröffentlichte Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ergeben. Demnach gibt es in Dithmarschen rund 16 Kilowatt Windleistung pro Hektar auf Gewerbeflächen. Auf Platz zwei liegt danach der Kreis Nordfriesland. Der Kreis Steinburg ist auf dem vierten Platz.

Die Verfügbarkeit von grünem Strom für die Industrie ist zu einem Standortvorteil geworden, erklärt Hanno Kempermann vom IW. Die Westküste würde ihm zufolge eine Vorreiterrolle spielen. Außerdem würde die Region dadurch dynamisiert werden, dass sich neue Unternehmen ansiedeln, wie beispielsweise Northvolt, so Kempermann.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Strom Energiewende Energie