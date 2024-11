Stand: 07.11.2024 16:01 Uhr "Digital Learning Campus" startet im Lübecker "Übergangshaus"

Am Freitag eröffnet der "Digital Learning Campus" im "Übergangshaus" in der Lübecker Innenstadt. Interessierte können sich in dem ehemaligen Karstadt-Gebäude zu verschiedenen Zukunftstechniken informieren und weiterbilden. Angeboten werden nach Angaben des Verbundkoordinators der Technischen Hochschule Lübeck (TH) Jochen Abke Veranstaltungen und Workshops rund um Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Neue Medien und Energiewende. Involviert sind unter anderem die Technische Hochschule Lübeck, die Universität Lübeck sowie die Musikhochschule Lübeck. Weitere "Digital Learning Campus"-Lernorte gibt es in Kiel, Flensburg und auch Heide (Kreis Dithmarschen).

Von Freitag an können die Veranstaltungen und Workshops auf der Website der "Digital Learning Campus"-Lernorte ausgewählt werden. Ein weiteres Ziel sei es, Bürgerinnen und Bürger mit Firmen zu vernetzen, sagt Verbundkoordinator Jochen Abke.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck