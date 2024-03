Stand: 08.03.2024 10:27 Uhr Diesel im Wasserschutzgebiet ausgelaufen

In Heide-Süderholm (Kreis Dithmarschen) sind am Donnerstagnachmittag etwa 200 Liter Diesel im Wasserschutzgebiet ausgelaufen. Ein Lastwagen mit Diesel-Tank hatte nach Angaben der Polizei vermutlich aufgrund der geringen Straßenbreite einen parkenden Bagger touchiert und dabei den Tank beschädigt. Daraufhin floss eine größere Menge Diesel auf einen Feldweg und in einen Graben. Kräfte der Heider Feuerwehr errichteten Ölsperren, der Abwasserzweckverband unterstützte mit einem Saugwagen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Lkw-Fahrer aufgenommen.

