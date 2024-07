Stand: 26.07.2024 11:52 Uhr Diebe stehlen Gemüsepflanzen in Kleingartenanlage

Mitte Juli haben Unbekannte aus einer Kleingartenanlage in Itzehoe (Kreis Steinburg) 70 Kilogramm Gemüsepflanzen und die dazugehörige Ernte gestohlen.

Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei wurden mehr 80 Kartoffelpflanzen, 120 Zwiebelpflanzen und unzählige Wurzelpflanzen gestohlen. Das Abernten und Transportieren dürfte einige Zeit in Anspruch genommen haben, daher bittet die Polizei Itzehoe die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 04821/6020.

Diverse Felder in Anlage "Suder Höhe" betroffen

Nach Angaben der Polizei kamen die Diebe in der Zeit vom 11. bis zum 13.Juli durch den Außenzaun der Kleingartenanlage "Suder Höhe" gegenüber dem Sportzentrum am Lehmwohld. Sie brachen die Zugangspforten der einzelnen Parzellen auf und ernteten diverse Felder ab. Laut dem zuständigen Ermittler ist der Ärger der Gartenbesitzer sehr groß. Sie haben nicht nur ihr selbst angebautes Gemüse verloren - mit dem Diebstahl war auch ihre monatelange Arbeit in den Gemüsebeeten umsonst.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg