Die Pferdeklappe kann nur Notfälle aufnehmen

Die Pferdeklappe in Norderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) nimmt derzeit nur im Notfall und nach vorheriger Anmeldung Pferde auf. Das sagte die Gründerin Petra Teegen auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. 64 Pferde sind momentan in der Klappe, sie kommen aus ganz Deutschland.

"Nach der großen Ahr-Überflutung haben wir wirklich in jedem Jahr 40 Pferde, die Asthma haben. Vorher hatten wie drei oder vier", sagt Petra Teegen. Eigentlich stehen nur 48 Boxen zur Verfügung. Die Erkrankung macht es den Betreibern schwer, die Tiere zu vermitteln. Zudem steigen die Kosten für die Pferdehaltung. Knapp 98 Prozent der Pferde mit Asthma, würden an der See wieder genesen und benötigen keine Medikamente mehr, so Teegen.

