Die 24. Ringelganstage starten auf Hallig Hooge Stand: 21.04.2023 17:40 Uhr Mit den Veranstaltungen sollen die Tiere, aber auch die Halligen und der Nationalpark Wattenmeer bekannter gemacht werden. Zum Programm gehören Führungen, Vorträge und Vogelwanderungen.

Zehntausende Ringelgänse machen im Frühjahr Rast an der nordfriesischen Wattenmeerküste und auf den Halligen. Auf den Salzwiesen fressen sie Gräser und Kräuter, um sich für die Weiterreise nach Sibirien zu stärken. Laut Nationalparkverwaltung brauchen die Tiere etwa acht Gramm Fett pro 100 Kilometer Flugstrecke. Um 200 Gramm Fett zuzulegen, müssen sie demnach mindestens neun Kilogramm Gras fressen.

Deshalb sind die Tiere nicht überall gern gesehen - trotzdem wird ihnen auf Hallig Hooge nun bereits zum 24. Mal eine Veranstaltungsreihe gewidmet. Die Ringelganstage sind ein gemeinsames Projekt des Nationalparks Wattenmeer, der Biosphäre Halligen, dem Naturschutzbund (NABU), der Schutzstation Wattenmeer, dem Verein Jordsand und dem WWF. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) bezeichnet die Ringelganstage als "Leuchtturmprojekt". Sie sollen nicht nur über die Tiere informieren, sondern auch mehr Aufmerksamkeit auf die Halligen und das Wattenmeer lenken.

Exkursionen, Führungen, Vorträge

Auf dem Programm stehen bis zum 14. Mai mehr als 100 Veranstaltungen. Zur offiziellen Eröffnung wird am Sonnabend die "Goldene Ringelgansfeder" verliehen - eine Auszeichnung für Personen, die sich für den Schutz der Ringelgänse und ihres Lebensraumes einsetzen. Auch Goldschmidt wird an der Eröffnung teilnehmen. In den folgenden Tagen gibt es Vorträge, geführte Wattwanderungen und vogelkundliche Spaziergänge mit verschiedenen Schwerpunkten. Auf der Internetseite www.ringelganstage.de sind die Angebote aufgeführt.

