Stand: 04.06.2024 16:56 Uhr Diakonie SH will Spenden für Menschen in Hochwassergebieten sammeln

Die Diakonie Schleswig-Holstein ruft zu Spenden für die Menschen in den Hochwassergebieten in Bayern und Baden-Württemberg auf. Sie bereite zusammen mit den diakonischen Landesverbänden Nothilfemaßnahmen vor, erklärte der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler. In einem ersten Schritt werden 100 Bautrockner zur Verfügung gestellt, damit die Betroffenen ihre Häuser reinigen und trocknen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.06.2024 | 17:00 Uhr