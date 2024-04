Stand: 30.04.2024 16:40 Uhr Deutscher Gewerkschaftsbund ruft zu Mai-Demos in SH auf

Zum Tag der Arbeit ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auch in Schleswig-Holstein zu verschiedenen Demonstrationen auf. Eine der Hauptforderungen dabei sind mehr Tarifverträge. 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet der DGB in Kiel. Ab 10 Uhr soll ein Demonstrationszug vom Gewerkschaftshaus in der Legienstraße zum Rathausplatz ziehen. Dort gibt es eine Kundgebung.

Weitere Demonstrationen finden zum Beispiel in Itzehoe (Kreis Steinburg) auf dem Berliner Platz, in Husum (Kreis Nordfriesland) vor dem Speicher an der Hafenstraße und in Heide (Kreis Dithmarschen) auf dem Südermarkt statt. Eine komplette Übersicht der Demonstrationen gibt es auf der Webseite des DGB. Auch in Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Bargteheide (Kreis Stormarn) wird demonstriert. Der DGB erwartet jeweils rund 400 Teilnehmer. Eine Übersicht über alle Mai-Demonstrationen gibt es auf der Webseite des DGB.

