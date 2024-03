Demos in SH: Rund 1.300 Menschen beim "Klimastreik" Stand: 01.03.2024 16:24 Uhr Am Freitag haben in Flensburg, Kiel und Lübeck rund 1.300 Menschen für bessere Arbeitsbedingungen für Beschäftigte im ÖPNV demonstriert. Am Sonnabend und Sonntag finden in Schleswig-Holstein Demos für die Demokratie statt. Es sind auch Aktionen zum Beispiel gegen die CO2-Steuer geplant.

von Jennifer Reisloh

In Kiel, Lübeck und Flensburg hatten die Klimabewegung "Fridays for Future" und die Gewerkschaft Ver.di am Freitag Demonstrationen organisiert. Insgesamt kamen laut Polizei etwa 1.300 Menschen in den drei Städten zusammen. Sie wollten sich nach Angaben der Veranstalter für bessere Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr einsetzen. Am Wochenende sind weitere Demonstrationen in Schleswig-Holstein geplant.

In Preetz im Kreis Plön startet am Sonnabend eine Reihe von insgesamt 12 Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus. In Kiel und in Lübeck müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Aber auch in einigen anderen Städten und Gemeinden wird am Wochenende demonstriert.

Übersicht der Demos im Land für die Demokratie

Preetz: Ab dem 2.3. wird jeden Sonnabend zwischen 10.30-12.00 Uhr auf dem Preetzer Marktplatz unter dem Motto "Demokratie tut gut – Demokratie braucht Mut" demonstriert. Insgesamt 12 Veranstaltungen sind geplant. Gefordert werden die Achtung des Grundgesetzes, ein friedliches Miteinander und eine Zukunft in Freiheit und Sicherheit. Die Versammlungsbehörde rechnet mit mehreren hundert Menschen.

Wilster: Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt wird" wird in Wilster (Kreis Steinburg) am Sonnabend um "fünf vor zwölf" demonstriert. Neben einer Kundgebung "Am Markt" wird auch eine Live-Band spielen. Demonstriert wird für Demokratie, Vielfalt und Menschlichkeit.

Marne: "Marne ist bunt - nicht nur am Rosenmontag" - unter diesem Motto wird in Marne (Kreis Dithmarschen) zu einer Demo am Sonnabend aufgerufen. Ab 12.30 Uhr wird am Markt gegen gegen Rassismus, Hass und Rechtsextremismus und für Demokratie, Vielfalt und Toleranz demonstriert.

Dänischenhagen: Am Sonntag findet in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Demonstrationszug durch das Dorf statt - gegen Faschismus und für Demokratie und Menschenrechte mit einer kleinen Abschluss-Kundgebung am Zielort. Los geht es um 14 Uhr vor der Dänischen Schule. Es werden etwa 200 Menschen erwartet.

Weitere Demos im Land:

Kiel: Am Sonnabend, um 12 Uhr, startet in Kiel am Wilhelmplatz zunächst eine Kundgebung. Um 13.45 Uhr beginnt ein Korso durch den Stadtbereich. Demonstriert wird unter anderem gegen die CO2-Steuer, die Mauterhöhung und gegen die Rückkehr der Mehrwertsteuer von 19 Prozent in der Gastronomie. Es sind 250 Fahrzeuge bei der Stadt angemeldet.

Lübeck: Auch in Lübeck soll mit einem Korso gegen die Politik demonstriert werden. Vorher ist ab 14 Uhr an der MuK eine Kundgebung geplant. Um 16 Uhr startet der Korso. Angemeldet sind dort 250 Fahrzeuge. Parallel soll eine weitere Veranstaltung stattfinden.

