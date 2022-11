Demonstrationen in Neumünster verlaufen friedlich Stand: 19.11.2022 15:32 Uhr Zu mehreren Demonstrationen erschienen am Sonnabend in Neumünster deutlich weniger Teilnehmende als erwartet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Am Ende verliefen alle Proteste friedlich.

Laut Polizei waren am Sonnabend in Neumünster eine Demonstration aus dem rechten Spektrum mit rund 100 Teilnehmenden angemeldet. Am Ende kamen aber nur rund 30 Menschen zusammen.

Polizei mit Hundertschaften im Einsatz

Auch die geplanten Gegendemonstrationen mit mehreren Tausend Teilnehmenden fielen deutlich kleiner aus. Um die 100 Personen seien es gewesen, teilte die Polizei mit. Unter anderem waren Antifa-Gruppen vor Ort.

Die Polizei war wegen der angemeldeten Größe der Veranstaltungen mit mehreren Hundertschaften vor Ort. Ausschreitungen habe es jedoch nicht gegeben, hieß es am Sonnabend. Kurz nach 15 Uhr lösten sich alle Versammlungen auf.

Wegen der Demonstrationen kam es zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.11.2022 | 16:00 Uhr