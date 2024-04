Stand: 29.04.2024 10:01 Uhr Deichbau bei Friedrichskoog: Offizieller Spatenstich mit Goldschmidt

Die ersten Bauarbeiten für die Deichverstärkung in Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen haben begonnen - in den vergangenen Wochen fanden bereits Vorbereitungsarbeiten statt. Am Montag findet nun offiziell der Spatenstich mit Tobias Goldschmidt (Grüne) statt.

In den kommenden zwei Jahren soll der Deich auf einer Länge von knapp zwei Kilometern erhöht und verbreitert werden. Dazu wird auch der Badestrand in Friedrichskoog-Spitze modernisiert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Herbst 2025 andauern. Eine Dauer-Ausstellung im Info-Point der Deichpassage informiert über die geplanten Großprojekte. Darüber hinaus gibt es regelmäßige Führungen zur Baustelle.

