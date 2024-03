Stand: 22.03.2024 17:27 Uhr Debatte über Schwimmfähigkeit von Kindern in SH

Wie steht es um die Schwimmfähigkeit von Kindern in Schleswig-Holstein? Darüber hat der Landtag am Freitag debattiert. Laut Bildungsministerin Karin Prien (CDU) können 48 Prozent der Viertklässler schwimmen. Laut Prien seien das doppelt so viele Schüler wie im Bundesdurchschnitt, der laut einer FORSA-Umfrage bei 24 Prozent liegt. Für die Oppositionsparteien sei diese Quote dennoch unzureichend. Die Grünen verwiesen auf fehlende geschulte Lehrkräfte.

