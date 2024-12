Das wartet 2025 am Nachthimmel auf uns in SH! Stand: 29.12.2024 15:55 Uhr Polarlichter haben in diesem Jahr viele Menschen in die Nacht gelockt. Auch 2025 soll es wieder astronomische Spektakel geben. Die vhs-Sternwarte Neumünster gibt Highlight-Tipps für das kommende Jahr.

Ob Polarlichter, Sternschnuppenschauer oder Sonnenfinsternis. Astronomisch gibt es 2025 viel am Himmel zu entdecken. Zu Beginn des Jahres wird es laut Marco Ludwig von der Sternwarte Neumünster besonders romantisch: "Wir haben einmal am 3. Januar abends die Venus, die ganz hell am Südwest Himmel zu sehen ist. Dazu gesellt sich dann noch die schmale Mondsichel und das gibt einfach ein sehr romantisches Bild in der Abenddämmerung." In der selben Nacht könne man zudem durch Quadrantidenschauer bis zu 100 Sternschnuppen in der Stunde sehen, so Ludwig weiter. Einen Tag später könne man gegen 18.30 Uhr mit Hilfe eines Fernglases beobachten, dass der Saturn hinter dem Mond verschwindet und eine Stunde später wieder auftaucht.

Sternschnuppenschauer laden zum Wünschen ein

Neben den sogenannten Quadrantiden haben am 12. August die etwas bekannteren Perseidenschauer ihren Höhepunkt. Kurz vor Jahresende zeigen sich dann die Geminiden, die ihr Hoch am 13. und 14. Dezember erreichen. Die Quadrantiden, Perseiden und Geminiden sind die drei intensivsten Meteorströme des Jahres

Sonnenfinsternis und Astronomietag am 29. März

Am Sonnabend den 29. März gibt es eine partielle Sonnenfinsternis, die laut Sternwarte besonders gut in Schleswig-Holstein sichtbar ist. Der Beginn wird um 11.26 Uhr erwartet, bis um 12.18 Uhr der Höhepunkt erreicht ist. Eine knappe Stunde später ist die Sonnenfinsternis dann auch schon wieder vorbei. Wer sich das Naturschauspiel anschauen möchte, sollte an die Sonnenfinsternisbrille denken, um die Augen zu schützen. An diesem Tag findet zudem der Astronomietag statt, an dem einige Sternwarten zur professionellen Beobachtung der Sonnenfinsternis einladen.

Auch 2025 Chancen auf Polarlichter

Bereits im vergangenen Jahr haben viele Menschen Polarlichter in Schleswig-Holstein entdeckt. Sie könnten auch 2025 das ganze Jahr auftauchen. Laut Ludwig ist die Sonnenaktivität nach wie vor auf dem Höchststand. Mit Polarlichtapps können Interessierte sich über aktuelle Sichtbarkeiten informieren.

