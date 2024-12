Stand: 02.12.2024 19:54 Uhr Daniel Günther verabschiedet LSV-Präsident Tiessen

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Montag Hans-Jakob Tiessen, den langjährigen Präsidenten des Landessportverbandes (LSV) offiziell verabschiedet. Er bezeichnete Tiessen als Glücksfall für den Sport in Schleswig-Holstein. Als LSV-Präsident sei er über viele Jahre die prägende Figur des Sports im Land gewesen, so Günther weiter.

Tiessen hatte Ende Oktober nach mehr als elf Jahren im Amt seinen Posten als Präsident des Landessportverbandes niedergelegt. Günther lobte weiter: Tiessen habe es geschafft, den Sport noch fester in der Gesellschaft zu verankern und dabei besonders die Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen.

