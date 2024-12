Stand: 13.12.2024 08:42 Uhr Carport-Brand in Lübeck-St. Gertrud

Am späten Donnerstagnachmittag brannte ein Carport in der Brandenbaumer Landstraße im Lübecker Stadtteil St. Gertrud. In dem Carport standen ein Auto und ein Anhänger, die ebenfalls Feuer fingen und nicht mehr gerettet werden konnten, teilte die Leitstelle mit. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Für die Löscharbeiten musste die Brandenbaumer Landstraße voll gesperrt werden. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.

