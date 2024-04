Stand: 26.04.2024 15:16 Uhr Busrettung: Feuerwehrkräfte aus Husum üben den Ernstfall

Wie können Menschen nach einem Unfall am besten aus einem Bus gerettet werden? Das wollen am Sonnabend früh Feuerwehrkräfte und der Rettungsdienst in Husum (Kreis Nordfriesland) an einem Reisebus und an einem kleineren Bus üben. Mehrere Szenarien werden bei dem Seminar durchgespielt. Laut Hartmut Sethe, Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Hattestedt-Wobbenbüll, müssen solche Situationen geübt werden. An dem Seminar "Hilfeleistung am Bus" in Husum beteiligen sich fast 70 Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden

