Stand: 01.04.2025 07:17 Uhr Busfahrpreise in Lübeck steigen um fünf Prozent

Seit Dienstag (1.4.) müssen Busfahrende in Lübeck tiefer in die Tasche greifen. Die Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH) gab bekannt, dass die Preise im Schleswig-Holstein-Tarif um durchschnittlich fünf Prozent steigen. Eine Einzelfahrkarte kostet in Lübeck nun 3,40 Euro - 20 Cent mehr als zuvor. Auch in anderen Städten wie Kiel und Flensburg wurden die Fahrpreise angehoben. Das Deutschlandticket bleibt jedoch von der Erhöhung ausgenommen. NAH.SH begründet die Preissteigerung mit gestiegenen Kosten für Personal und Fahrzeuge.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Öffentlicher Nahverkehr