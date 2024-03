Stand: 12.03.2024 17:44 Uhr Bundeswehr: Auch in SH fehlen Material und Personal

Am Dienstag ist der Wehrbericht 2023 veröffentlicht worden. Daraus geht hervor, dass auch in Schleswig-Holstein viele Mängel vorhanden sind. So fehlt etwa den Kampfschwimmern in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) seit vielen Jahren eine Taucherübungshalle. In Flensburg wird noch immer ein Gebäude an der Schule für strategische Aufklärung saniert. Außerdem fehlt vielerorts Personal. Laut Wehrbericht waren 2023 beispielsweise bei der Marine nur rund 79 Prozent der Marinedienstposten besetzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine Bundeswehr