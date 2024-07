Bundesverteidigungsminister Pistorius in Eckernförde angekommen Stand: 19.07.2024 10:06 Uhr Bundesverteidigungsminister Pistorius will mit den Führungen der Verbände und mit den Soldatinnen und Soldaten sprechen. Außerdem wird er bei seinem Besuch des Marinestützpunktes Eckernförde U-Boot fahren.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist am Marinestützpunkt Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) angekommen, um einen Eindruck von der Arbeit des 1. Ubootgeschwaders und des Seebataillons zu bekommen. Rund 100 Soldatinnen und Soldaten zeigen, was sie können. Dabei will der Minister mit den Führungen der Verbände und den Soldatinnen und Soldaten sprechen. Zuletzt war Boris Pistorius im Februar 2023 zu seinem Antrittsbesuch in Eckernförde.

Pistorius geht auf Tauchgang

Nach einem einleitenden Gespräch mit dem Kommandeur des 1. Ubootgeschwader und Kommandeur Seebataillon soll dem Minister beim ersten größeren Programmpunkt am Freitagvormittag das sogenannte "Seeseitige MilEvakOp-Szenario" gezeigt werden. Bei dieser Militärischen Evakuierungsoperation zeigt das Seebataillon, was es kann. Hauptaufgabe des Bataillons ist es, Schiffe und Boote, Stützpunkte und Landanlagen der Marine im In- und Ausland zu schützen.

Danach wird Pistorius gemeinsam mit einer Delegation im U-Boot mit auf Tauchgang gehen. Die Fahrt dauert etwa 90 Minuten. Insgesamt hat das 1. Ubootgeschwader in Eckernförde sechs U-Boote der Klasse 212A, einen Tender der Elbe-Klasse und die drei Flottendienstboote der Oste-Klasse zu bieten. Nach der U-Boot-Fahrt des Ministers ist abschließend ein Pressestatement geplant.

