Bundestagswahl: Wahlberechtigte können Briefwahl beantragen

Von Montag an können Wahlberechtigte vielerorts in Südholstein ihre Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am 23. Februar beantragen. In Norderstedt, Bad Bramstedt und Bad Segeberg (alle Kreis Segeberg) können Wahlberechtigte hierfür eine E-Mail an die Stadt schreiben. In Pinneberg und Rellingen (Kreis Pinneberg) gibt es einen Online-Antrag auf den Internetseiten. Und in Ahrensburg (Kreis Stormarn) kann ein Antrag auf Briefwahl heruntergeladen werden. Alle Städte und Gemeinden weisen darauf hin, dass jetzt auch die Wahlbenachrichtigungsbriefe verschickt werden, mit denen man ebenfalls seine Briefwahlunterlagen beantragen kann.

