Bürgermeisterwahlen in Büsum, Brunsbüttel und St. Peter-Ording

Am Sonntag finden neben der Europawahl drei Bürgermeister-Wahlen an der Westküste statt. In Brunsbüttel stellt sich der parteilose Bürgermeister Martin Schmedtje zur Wiederwahl - ohne Gegenkandidaten. In Büsum (beide Kreis Dithmarschen) geht der seit 2014 amtierende Hans-Jürgen Lütje (FWB) aus persönlichen Gründen ein Jahr eher als geplant in den Ruhestand. Die unabhängige Bewerberin Elke Mordhorst möchte seine Nachfolgerin werden, ebenso wie der FDP-Landtagsabgeordnete und Landesvorsitzende Oliver Kumbartzky. Er wird von CDU, SPD und Wählergemeinschaft FWB unterstützt.

Auch in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) wird gewählt. Die CDU stellt Eckard Rave aus Dithmarschen auf, die SPD den langjährigen Gemeindevertreter und stellvertretenden Bürgermeister Peter Arndt. Außerdem treten drei Unabhängige an: Meike Munz, Doreen Lützen und Boris Pfau.

