Brotmesser sorgt für Polizeieinsatz in Schleswig

Weil er gesehen hatte, wie zwei Jugenliche in einem Regionalzug am Bahnhof in Schleswig mit einem Messer herumhantiert hatten, hat ein Reisender am Dienstag die Bundespolizei alarmiert. Streifenwagen der Bundes- und Landespolizei rückten aus, um die Situation am Schleswiger Bahnhof zu klären. Laut Polizei stellte sich heraus, dass die Jugendlichen auf dem Weg zur Berufsschule waren und das Brotmesser für den Unterricht benötigten. Die Polizei wies sie daraufhin an, das Messer nicht in der Öffentlichkeit herauszuholen. Der Zug konnte danach seine Fahrt von Neumünster nach Flensburg fortsetzen.

