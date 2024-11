Stand: 27.11.2024 09:51 Uhr Bronzeglocke in Süderlügum wird in den Kirchturm gezogen

Die Marienkirche in Süderlügum (Kreis Nordfriesland) erhält eine neu gegossene große Bronzeglocke. Es wäre dann die vierte Glocke. Die Gemeinde will sie nach eigenen Angaben am Mittwoch über die Wiese vor der Kirche hin zum hölzernen Glockenturm ziehen. Die bronzene Glocke ist circa zwei Meter hoch und wiegt mehr als eine Tonne. Am frühen Mittwochnachmittag kommt ein Kran, der sie dann in den Turm heben soll.

Einweihung am ersten Advent

Das sei ein besonderer Moment, sagt Matthias Corves, Pastor der Gemeinde. "Eine Glocke bekommt eine Kirchengemeinde nicht jedes Jahr gestiftet, das ist schon ein großes Projekt.", berichtete Corves mit viel Freude. Bis die Glocke zum Einsatz kommt, dauert es noch ein bisschen. Am ersten Advent wird sie dann erstmalig in Süderlügum zu hören sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland