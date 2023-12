Brokstedt-Prozess: Sachverständige schildert Verletzungen Stand: 19.12.2023 12:14 Uhr Bisher haben im Prozess um die tödliche Messerattacke im Regionalzug bei Brokstedt Anfang des Jahres mehr als 60 Zeugen ausgesagt. Immer wieder schilderten sie das Geschehen aus ihrer Perspektive.

Eine medizinische Sachverständige hat im Prozess um die tödliche Messerattacke im Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) am Vormittag über die Verletzungen eines der überlebenden Opfer berichtet. Bei einem heute 22 Jahre alten Mann, der dem Täter letztlich das Messer aus der Hand schlagen konnte, berichtete die Ärztin des Rechtsmedizinischen Instituts des UKE Hamburg von neun bis zehn Schnitt- und Stichverletzungen. Einige seien oberflächlich gewesen, andere auch tiefer. Außerdem sei die Nase durch einen Biss des Angreifers verletzt worden, sagte die Medizinerin vor dem Landgericht Itzehoe.

Unter den bisher mehr als 60 Zeugen waren Beobachter und Beobachterinnen des Angriffs, Fahrgäste, die verletzt wurden sowie Polizisten und Rettungskräfte. Immer wieder schilderten sie das brutale Geschehen aus ihrer Perspektive mit eindringlichen Worten.

Prozess wird 2024 weitergehen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Ibrahim A. vor, am 25. Januar 2023 in einem Zug von Kiel nach Hamburg bei Brokstedt Fahrgäste mit einem Messer angegriffen zu haben. Zwei junge Menschen starben, eine 17 Jahre alte Frau und ihr zwei Jahre älterer Freund. Vier weitere Menschen - zwei Frauen und zwei Männer - erlitten erhebliche Verletzungen. Der Prozess soll nach bisheriger Planung bis in das Frühjahr hinein fortgesetzt werden.

Weitere Informationen Der Weg nach Brokstedt: Chronik der Ereignisse vor der Tat Ibrahim A. war in mehreren Bundesländern auffällig. Was über seine Stationen in Deutschland bekannt ist. mehr

Ibrahim A. bereut seine Taten

Ende November hatte Ibrahim A. von seinem Anwalt Björn Seelbach eine Erklärung vor Gericht verlesen lassen. Darin sagte er, dass er die Tat bereue, dass er es gerne rückgängig machen würde und dass es ihn traurig mache. Im weiteren Verlauf behauptet der Angeklagte aber auch, vom männlichen Todesopfer sowohl auf dem Gleis in Neumünster als auch kurz vor der Tat massiv beleidigt worden zu sein. Er soll A. zudem kurz vor der Tat eine Ohrfeige verpasst haben. Daraufhin habe er die Kontrolle verloren und den jungen Mann mit dem Messer attackiert. Keiner der Zeugen aus dem Zug konnte diese Behauptung bisher bestätigen. Diese berichteten einstimmig von einem plötzlichen Beginn der Attacke. Eine vorhergehende Auseinandersetzung erwähnte keiner der Zeugen.

Anwalt plädiert weiter auf Unzurechnungsfähigkeit

Verteidiger Seelbach ist der Meinung, dass sich sein Mandat während der Tat in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat und somit unzurechnungsfähig sei. Denn die Abweichungen von der Realität in seiner Aussage würden dem psychiatrischen Gutachter wichtige Hinweise auf den geistigen Zustand seines Mandanten liefern, so Seelbach.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.12.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg