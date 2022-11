Brandserie in Flensburg: Weiterer Verdächtiger festgenommen Stand: 22.11.2022 08:31 Uhr Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der an der Brandserie in Flensburg und Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) beteiligt gewesen sein soll. Ein 35-jähriger Mann sitzt bereits seit Oktober in Untersuchungshaft.

Am vergangenen Donnerstag hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mehrere Brände gelegt haben soll. Seit einem halben Jahr brennt es in Flensburg und Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) immer wieder. Ein Verdächtiger, ein 35-jähriger Mann, sitzt bereits seit Oktober in Untersuchungshaft. Die Polizei ging zuletzt davon aus, dass mehrere Brandstifter für die mehr als 20 gelegten Brände verantwortlich sind. Nach Angaben der Beamten führten intensive Ermittlungen zur Festnahme des 32-jährigen Flensburgers. Am Freitag wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Mann soll mindestens drei Brände gelegt haben

Der Mann wird verdächtigt, am Abend des 23. August ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses gelegt zu haben. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Am frühen Morgen darauf soll der Verdächtige dann ein weiteres Feuer gelegt haben - wieder im Keller eines Mehrfamilienhauses. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Außerdem wird der 32-Jährige verdächtigt, am 9. September in einem Parkhaus in der Nähe der ersten Tatorte ein Auto angezündet zu haben. Ob der Mann möglicherweise für weitere Brände in Flensburg in den vergangenen Monaten verantwortlich ist, werde ermittelt. Erst vor wenigen Tagen hatten die Staatsanwaltschaft, die Gemeinde Harrislee und eine Wohnungsbaugesellschaft eine Belohnung von 8.000 Euro ausgelobt.

