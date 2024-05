Stand: 06.05.2024 16:27 Uhr Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mölln

Nachdem es in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Ratzeburger Straße gebrannt hat, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. In der Nacht auf Montag wurden gegen 1.50 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, weil es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Noch bevor die Feuerwehrkräfte ankamen, konnte der Brand durch einen Mieter eigenständig gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

06.05.2024