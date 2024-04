Stand: 26.04.2024 09:53 Uhr Brand in einem Dönerladen in Elmshorn

In einem Dönerladen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist es am Donnerstagabend zu einem sogenannten Fettbrand in der Abluftanlage gekommen. Die Feuerwehr musste die Zwischendecke entfernen, um den Brand schnell löschen zu können. Nach Angaben der Polizei mussten etliche Kunden aus dem Schnellimbiss geholt werden. Verletzt wurde niemand.

