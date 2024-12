Stand: 02.12.2024 10:53 Uhr Brahmswochen an der Westküste: Das Programm steht fest

Johannes Brahms gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Sein Vater ist in Heide (Kreis Dithmarschen) geboren und die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein veranstaltet seit 1997 jährlich die Brahms-Wochen mit Konzerten an der Westküste. Nun steht das Programm für 2025 fest. Es wird fünf Konzerte und eine Kinovorstellung geben. Am 14. März geht es los mit dem NDR-Jugendsinfonieorchester im BBZ in Heide. Sie spielen unter anderem Brahms berühmte vierte Sinfonie. Das letzte Konzert - die Klaviersommernacht - findet am 21. Juni im Büsumer Watt'n Hus statt.

