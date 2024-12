Stand: 19.12.2024 07:17 Uhr Bordesholmer Dreieck: Autofahrer fährt auf A7 in Leitplanke

Auf der A7 am Bordesholmer Dreieck (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht ein Autofahrer auf die Leitplanke aufgefahren. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer in Richtung Norden unterwegs, als er gegen halb vier die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts abdriftete. Laut Polizei gibt es erste Hinweise auf Alkohol. Das Ergebnis einer Blutprobe steht demnach aber noch aus. Die Bergungsarbeiten laufen. Der rechte Fahrstreifen am Bordesholmer Dreieck bleibt deshalb vorerst gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde