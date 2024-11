Stand: 08.11.2024 09:55 Uhr Bildungsprotest gegen Haushaltskürzungen in Flensburg

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ruft für Sonnabendvormittag in Flensburg zu einer Protestaktion gegen geplante Kürzungen im Bildungssektor in Schleswig-Holstein auf. Die Demonstration unter dem Motto "Der letzte Cent für die Bildung" beginnt um 10 Uhr am Holm und soll auf die Auswirkungen der Sparmaßnahmen im Schulbereich aufmerksam machen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Bildung Schule Haushaltspolitik