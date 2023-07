Bildungsministerium will Grundschulunterricht in SH stärken

Lesen, rechnen, schreiben - Grundschüler sollen fitter werden Stand: 05.07.2023 14:58 Uhr Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will die nachlassenden Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in Schleswig-Holstein beim Rechnen, Schreiben und Lesen stärken. Das teilte sie am Mittwoch in Kiel mit.

Zur Stärkung der sogenannten "Basalen Kompetenzen" hat Prien heute in Kiel einen entsprechenden Handlungsplan präsentiert. Der sieht unter anderem eine zusätzliche Stunde Mathe und Deutsch in den ersten beiden Schuljahren vor. In den vergangenen Jahren hätten die Leistungen der Kinder in diesen Bereichen auch im Norden in unterschiedlichem Maß abgenommen, sagte Prien.

Prien: Kompetenzen der Schüler in SH besorgniserregend

Laut der Ministerin entwickelten sich die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in Deutschland und auch in Schleswig-Holstein zuletzt besorgniserregend. Sie sehe massiven Handlungsbedarf. Ziel müsse es sein, den Abwärtstrend zu stoppen und eine Trendwende herbeizuführen. Der deshalb vom Bildungsministerium entwickelte Plan ist unterteilt in 13 Handlungsfelder, die sämtliche Etappen der Bildungslaufbahn eines Kindes abdecken - von der Einschulung bis zur Berufsausbildung.

Grundschulförderung: Mehr Lesezeit, mehr Matheaufgaben online

Ein Hauptaugenmerk des Handlungsplans liegt auf den Grundschulen. "Schon in den ersten vier Jahren werden die Grundlagen gelegt für einen erfolgreichen Wechsel auf die weiterführende Schule", so Prien. Neben der Erhöhung der Unterrichtszeit in den Fächern Deutsch und Mathe soll zudem mehr gelesen werden. Geplant ist laut Prien ab dem kommenden Schuljahr an 30 ausgewählten Schulen täglich eine Lesezeit von 20 Minuten einzuführen - unabhängig vom Fach. Außerdem soll es eine verbindliche Wörtersammlung geben, um den Grundwortschatz der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen.

Im Fach Mathematik sollen über die Plattform "itslearning" regelmäßig online Aufgaben bearbeitet werden. "Unterstützend wird das Bund-Länder-Aktionsprogramm 'Aufholen nach Corona' auch im kommenden Schuljahr 2023/24 fortgesetzt", sagte die Ministerin. Aber auch der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule soll mehr gefördert werden, zum Beispiel mit Hilfe eines Einstufungsverfahrens mit kostenlosem Lehrmaterial für die Lücken.

Haushaltslage bremst Förderung teilweise

Doch die Bildungsministerin betonte auch: "Angesichts der Haushaltslage werden wir uns auf Schulen in besonders herausfordernden Lagen konzentrieren müssen." Sie sprach von einem langfristig angelegten Prozess - es sei ein Marathonlauf.

