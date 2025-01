Stand: 13.01.2025 16:58 Uhr Betrunkener fällt in Bad Oldesloe ins Gleisbett

Am Freitagabend ist ein betrunkener Mann am Bad Oldesloer Bahnhof (Kreis Stormarn) ins Gleisbett gefallen. Ein einfahrender Zug konnte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, gerade noch so halten - dank einer sogenannten "Sandung". Dabei wird mechanisch Sand zwischen Räder und Schiene gestreut, was den Bremsweg verkürzt. Der 27-Jährige blieb unverletzt und kletterte laut Bundespolizei anschließend selbst wieder aus dem Gleisbett. Laut Bundespolizei setzte er sich anschließend in den Zug und behauptete der Polizei gegenüber zunächst, dass er dort schon gesessen habe, als der Zug einfuhr. Später entschuldigte er sich für den Vorfall. Er muss sich jetzt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

