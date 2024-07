Stand: 15.07.2024 10:44 Uhr Bargteheide: Betrunkener Fahrer mit fast zwei Promille verursacht Unfall

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend in Bargteheide (Kreis Stormarn) mutmaßlich mehrere Fahrzeuge beschädigt. Laut Polizei ist der 63-Jährige gegen 21 Uhr in einem Kreisverkehr mit einem anderen Auto kollidiert, verletzt wurde niemand.

Während der Unfallaufnahme erreichte die Polizisten die Nachricht über eine Unfallflucht, bei der zwei abgestellte Autos beschädigt worden waren. Aufgrund der Spurenlage könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann auch diese Unfälle verursacht habe.

Alkohol im Blut: Führerschein beschlagnahmt

Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 1,86 Promille festgestellt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden des Unfalls im Kreisverkehr beträgt rund 6.500 Euro.

Für den Unfall in der Straße "Am Steinkreuz" sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bargteheide entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.07.2024 | 09:00 Uhr