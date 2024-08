Stand: 01.08.2024 13:01 Uhr Betrunkene E-Scooter-Tour endet in Elmshorn mit Anzeige

In der Nacht zu Donnerstag sind in Elmshorn (Kreis Pinneberg) zwei Frauen betrunken zu zweit auf einem E-Scooter gefahren - mit lauter Musik, auf dem Gehweg, am Polizeirevier vorbei. Als sie laut Polizei drei Minuten später ein zweites Mal vorbeifuhren, konnten die Beamten die Frauen anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille bei der Fahrerin. Gegen die 34-Jährige läuft deshalb jetzt eine Strafanzeige. Bei E-Scootern gilt dieselbe Promillegrenze wie im Auto, zudem darf nur eine Person zur Zeit auf einem Scooter fahren.

