Besucherrekord bei Rendsburger Camping-Messe

Mit einem neuen Besucher-Rekord ist am Sonntagabend in Rendsburg die viertägige Messe "Caravan und Co" zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter haben sich sich mehr als 30.000 Menschen über neueste Camping-Trends und Fahrzeuge informiert. Im vergangenen Jahr waren laut Veranstalter nur 24.000 Menschen zu der Messe gekommen.

Messeleiter Torge Ramm sprach von einem guten Mix aus Messe mit Festivalcharakter ohne große Messehallen. Man könne abends am Lagerfeuer zusammensitzen, Singer-Songwriter-Musik hören und tagsüber viele Workshops mitmachen, so der Messeleiter.

