Vor dem Amtsgericht Neumünster musste sich am Donnerstag ein Spediteur aus dem Kreis Segeberg verantworten, weil er seine Beschäftigten aufgefordert haben soll, gegen gesetzliche Ruhezeitenregeln zu verstoßen. Dem Spediteur wirft die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz vor. Die zusätzlichen Fahrten stellte er den Kunden in Rechnung und nahm so laut Staatsanwaltschaft etwa 34.000 Euro zusätzlich ein. Eigentlich wollte das Gericht das Urteil schon am Donnerstag verkünden, jetzt wurde die Verkündung auf den 12. Dezember verlegt, so das Gericht.

